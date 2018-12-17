"مجدي خليل".. الشيطان الذي يتربح من آلام المصريين

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الناشط القبطي مجدي خليل، بعد دعوته للتظاهر ضد مصر 21 ديسمبر اعتراضا على أحداث المنيا.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن هذا "المجدي خليل" يمكن أن نصفه بوجه الشيطان، فهو مسيحي خرج من مصر في التسعينات، ويعيش في أمريكا، يدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، لا يختلف أبدا عن المستأجرين الذين يعملون في القنوات الإخوانية ويقومون بعمليات تحريض ممنهج ضد الدولة.

واستكمل أن هذا الناشط هو من وقف وراء الأسطورة الكاذبة لأسلمة المسيحيات في مصر، ويعمل على التحريض الدائم على مصر، ويصور للعامل أن هناك نار مشتعلة ضد الأقباط في مصر".

وواصل الباز: "أن هناك رؤوس فتنة من أمثال مجدي خليل يحاولون إشعال الفتنة، ويزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المواطنة، كما يفعل هذا الشيطان الذي يعيش في أمريكا، ويربح من آلام المصريين".

وطالب الباز مجدي خليل، بالكشف عما تقاضاه مقابل الظهور على الجزيرة مباشر مصر، لمهاجمة البابا تواضروس".