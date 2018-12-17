ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط مدرس تحرّش بطالبه أثناء الدرس الخصوصي داخل منزله بسندوب.



تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول من "كريم.م.م" 18 عامًا، مقيم سندوب، يتهم فيه أحمد.ع.أ، 28 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، مقيم ذات العنوان بالتحرش بنجلة عمته أثناء تواجدها بمنزله لتلقى درسها الخصوصي.



وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد حمدى الطنبولي، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.