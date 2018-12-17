"كسارة البندق" من قصة فلكلورية لأيقونة عالمية خصوصا للكريسماس

تحولت "كسارة البندق" من قصة فلكلورية إلى أيقونة خشبية تُباع في جميع أنحاء العالم في أعياد الميلاد "الكريسماس"، وتعد ألمانيا هي الرائدة في تصنيع دمى "كسارة البندق" التقليدية، كما أصبحت شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينات القرن العشرين، فقد اكتسبت وضعها من خلال انتقال العولمة للثقافة الشعبية، وفقا لموقع قناة (DW) بنسختها الإنجليزية.



بدأ الإنتاج الضخم لدمية "كسارة البندق" في منطقة "Ore" الجبلية - التي تشكل الحدود الطبيعية بين ألمانيا وجمهورية التشيك - في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن تم إنشاء شخصيات خشبية تستخدم في تكسير المكسرات في أوروبا قبل قرون.



كتب الأخوان جريم الشهيرين في دراستهم الخاصة بالميثولوجيا الألمانية عن "كسارة البندق"، ووصفوها بأنها نُحتت كرمز وقائي للقوة، كما أنها تشير للحظ الجيد.



يُذكر أن باليه "كسارة البندق" للمؤلف الموسيقي الروسي "تشايكوفسكي" - المأخوذ عن القصة الفلكلورية الألمانية التي تحمل نفس الاسم - يعتبر من أكثر الأعمال الكلاسيكية ارتباطا بأجواء الشتاء واحتفالات الكريسماس.