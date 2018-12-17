"السلاح الكندية" تحذر الحكومة من إلغاء صفقة مدرعات السعودية

حذرت شركة جنرال دايناميكس، اليوم الاثنين، الحكومة الكندية من أنها ستتحمل "التزامات بمليارات الدولارات" إذا ألغت اتفاقا لبيع عربات مدرعة للسعودية.



جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للخروج من الاتفاق مع السعودية، وذلك وفق قناة "يورو نيوز".



أضاف البيان "أن فسخ عقد السلاح السعودي ستكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع صناعة السلاح الكندي"، محذرة من أن 80 % من العاملين في القطاع سيخسرون وظائفهم، فحوالي 13500 موظف سيتأثرون بإلغاء العقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.