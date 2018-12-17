رئيس السنغال يزور موريتانيا للاتفاق حول استغلال الغاز

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي صال، اليوم الاثنين، إجراء زيارة إلى نواكشوط يوم الجمعة المقبل، للتوقيع مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على مجموعة اتفاقيات، تتعلق باستغلال حقل الغاز الذي تم اكتشافه على الحدود بين البلدين.



وقال صال - في تصريحات نقلتها الإذاعة السنغالية اليوم الإثنين - إن الاتفاقات سيكون لها إفادة في الاعمال من أجل استغلال هذه الموارد والتي يمكن أن تنطلق مطلع العام المقبل.



وكانت السنغال وموريتانيا قد وقعتا في فبراير الماضي على اتفاق تعاون حكومي حول تطوير واستغلال حقل السلحفاة الكبير – أحميم للغاز الذي يقع على الحدود البحرية بين البلدين.



ويعد هذا الحقل الأكبر في منطقة غرب أفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيه من الغاز الطبيعي يتجاوز اربعمائة وخمسون مليار متر مكعب.