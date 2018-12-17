"الطفل القائد" و"تحديات المعلم" على مائدة ثقافة الغربية

نظم فرع ثقافة الغربية بمكتبة كفر حجازي الثقافية، ندوة تثقيفية بعنوان "كيف تعزز المسئولية لدى الطفل" ناقشت خلالها ريهام عبد الله رواد المكتبة من الأطفال والطلائع حول رؤية كل منهم في القيادة من وجهة نظره؛ وكيف يستطيع شغل فترة أجازته بعمل مفيد لبناء شخصيته المستقلة القادرة على مواجهة المشكلات والتحديات في المستقبل.



وفي سياق آخر؛ عقد قصر ثقافة المحلة الكبرى ندوة ثقافية بعنوان "المعلم والتحديات التي تواجهه" أكد خلالها عبد الحميد حمزة أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المعلم ومنها كثرة الحصص اليومية والتي تمنعه عن أداء واجباته للطلبة على أكمل وجه؛ وكذلك عدم استخدام تقنيات التعليم الحديثة للخروج بالطلبة من المناخ التقليدي الذي لم يعد يناسب الأجيال الجديدة.