عصام عبد المنعم: مصر مؤهلة لاستضافة البطولة الإفريقية لعدة أسباب (فيديو)

قال عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن مصر تستطيع تنظيم بطولة الأمم الإفريقية العام المقبل مقارنة بدول إفريقيا خاصة في مجال المنشآت وسهولة المواصلات والذهاب والعودة، منوها أن البنية البنية التحتية والاستادات مؤهلة لتنظيم البطولة.

وأضاف عبد المنعم، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الأفارقة يحبوا مصر، ولو خيرنا المواطن الإفريقي بين تنظيم مصر للبطولة الإفريقية وتنظيم أي بلد آخر للبطولة سيختار مصر.

وأكد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن جنوب إفريقيا منافس مهم وعلينا أن نكون واعيين للأساليب التي من الممكن أن نستطيع كسب بها تنظيم البطولة، من خلال دعوة رؤساء الاتحاد لزيارة مصر، وتنظيم جولات تعريفية لهم بالمعالم السياحية، وغيره.