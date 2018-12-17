محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى الأقباط الذين غضبوا من تصريحاته حول مقتل مسيحيين في المنيا على يد رقيب شرطة، بأن هذا حادث جنائي ويجب أن يترك لجهات التحقيق، وألا تتحول الواقعة لفتنة تهدم مصر.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، موجهًا حديثه للأقباط: "لو هنجامل بعض على حساب البلد، فأنا خارج هذه اللعبة، ولو محتاجين مني أقول كلام ظريف ولطيف وخلاص فأنا بره اللعبة دي، ومن لم يتابع انحيازي للأقباط أيام مبارك والإخوان فلا أهتم بتعليقه الآن".

وتابع الباز: "أقدر جدا الغضب مما يحدث للمسيحين في المنيا وغيرها، وأقدر جدا حالة الحزن لدى كل من يفقد عزيز في هذه البلد بسبب أفكار متطرفة عششت في هذه البلد، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يأخذ الكلام على عمومه، ولا نتهم المسيحيون ممن يعيشون بيننا بأنهم يسعون لتسخين الأجواء أو هدم الدولة، خاصة وأن المسيحيين في مصر يعيشون نفس أوجاع المسلمين، ويتعرضون لنفس المآسي التي يتعرض لها الشعب المصري كله".

وذكر أن حديثه عن إثارة الفتن وهدم الدولة يخص مجموعات بعينها تسعى لذلك، بالإضافة لبعض الغاضبين الذين قد يقودهم غضبهم إلى مساحة خاطئة، لأنه لا يمكن أن يتم تصدير صورة بأن هناك توجه عام رسمي وشعبي لاضطهاد المسيحيين، وهدم الكنائس، فلو كان هناك عقل لا يمكن القبول بمثل هذه السيناريوهات".

وتابع: "هذا التوجه غير موجود بمصر على الإطلاق، وما نقر به أن هناك جماعات وصلت الطريق، تتسبب في مضايقات كثيرة للأقباط في مصر، ولكن هذا لا يعني أن هناك سياسة ممنهج لإبادة الأقباط أو الاعتداء عليهم".