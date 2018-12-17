القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
مصر
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:43 م

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

محمد الباز يوجه رسالة
محمود عرفات
dostor.org/2439827

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى الأقباط الذين غضبوا من تصريحاته حول مقتل مسيحيين في المنيا على يد رقيب شرطة، بأن هذا حادث جنائي ويجب أن يترك لجهات التحقيق، وألا تتحول الواقعة لفتنة تهدم مصر.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، موجهًا حديثه للأقباط: "لو هنجامل بعض على حساب البلد، فأنا خارج هذه اللعبة، ولو محتاجين مني أقول كلام ظريف ولطيف وخلاص فأنا بره اللعبة دي، ومن لم يتابع انحيازي للأقباط أيام مبارك والإخوان فلا أهتم بتعليقه الآن".

وتابع الباز: "أقدر جدا الغضب مما يحدث للمسيحين في المنيا وغيرها، وأقدر جدا حالة الحزن لدى كل من يفقد عزيز  في هذه البلد بسبب أفكار متطرفة عششت في هذه البلد، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يأخذ الكلام  على عمومه، ولا نتهم المسيحيون ممن يعيشون بيننا بأنهم يسعون لتسخين الأجواء أو هدم الدولة، خاصة وأن المسيحيين في مصر يعيشون نفس أوجاع المسلمين، ويتعرضون لنفس المآسي التي يتعرض لها الشعب المصري كله".

وذكر أن حديثه عن إثارة الفتن وهدم الدولة يخص مجموعات بعينها تسعى لذلك، بالإضافة لبعض الغاضبين الذين قد يقودهم غضبهم إلى مساحة خاطئة، لأنه لا يمكن أن يتم تصدير صورة بأن هناك توجه عام رسمي وشعبي لاضطهاد المسيحيين، وهدم الكنائس، فلو كان هناك عقل لا يمكن القبول بمثل هذه  السيناريوهات".

وتابع: "هذا التوجه غير موجود بمصر على الإطلاق، وما نقر به أن هناك جماعات وصلت الطريق، تتسبب في مضايقات كثيرة للأقباط في مصر، ولكن هذا لا يعني أن هناك سياسة ممنهج لإبادة الأقباط أو الاعتداء عليهم".

 

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته الاحترافية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

فيديو.. الباز يطالب المصريين بتدشين هاشتاج #أهلا_بالسياحة_السعودية_في_مصر

المكتب التنفيذى لـ«كاف» يتجه لمنح مصر حق استضافة «كان 2019»

ads
الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎