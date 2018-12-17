فيديو.. ناقد رياضي: الرياضة في مصر تُحكم خلال الفترة الماضية بمنطق السبوبة

قال فتحي سند، الناقد الرياضي، إن الرياضة في مصر تُحكم خلال الفترة الماضية بمنطق السبوبة، مشددا على ضرورة أن يكون العلم أولا للارتقاء بالرياضة المصرية.

وعن إمكانية تنظيم مصر للبطولة الإفريقية، أضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن جنوب إفريقيا قدمت ملفها قبل مصر بيوم واحد لاستضافة أمم إفريقيا وما كان لمصر أن تقدم ملفها إلا برغبة جادة من الدولة.

وأكد أن مصر تستطيع أن تعيد الهيبة الرياضية خلال استضافتها لبطولة أمم إفريقيا المقبلة، منوها أنه على الأغلب سيكون قرار الاتحاد الإفريقي بقبول مصر باستضافة بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

ولفت إلى أن نجاح مصر في استضافة بطولة أمم إفريقيا سيعطي الدولة قوة ليس فقط على المستوى السياسي ولكن اقتصاديا وسياحيا.