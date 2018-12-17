شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان بحلول أعياد الميلاد وعيد ميلاده الـ82

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا مساء اليوم "الاثنين" بقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ لتهنئة قداسته بحلول أعياد الميلاد وبمناسبة عيد ميلاد البابا الثاني والثمانين.



وأوضح بيان لمشيخة الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه لقداسة البابا ولكافة الأخوة المسيحيين في العالم، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.



كما هنأ فضيلته بابا الفاتيكان بعيد ميلاده الثاني والثمانين، داعيا الله أن يحفظه ويطيل عمره من أجل الخير والمحبة والسلام.



من جانبه؛ أعرب البابا فرنسيس عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على تلك اللفتة الطيبة الجميلة التي تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة في قلبه، مؤكدا سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة قريبا.



وأضاف قداسة البابا قائلا لفضيلته: "تأكد أنني أصلي دائما من أجلك وأشكرك جدا على محبتك الخالصة".