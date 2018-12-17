إصابة الفرنسي كوندوغبيا تبعده شهرين عن الملاعب

تعرض لاعب وسط فالنسيا الإسباني لكرة القدم، الدولي الفرنسي جوفري كوندوغبيا لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى سيغيب على اثرها لمدة شهرين عن الملاعب، بحسب ما اعلن ناديه الإثنين.

وتعرض كوندوغبيا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-1) في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال اوروبا الاربعاء الماضي.

واصدر النادي الإسباني بيانا أكد فيه أن "فترة النقاهة التي سيمضيها اللاعب ستكون لحوالي 8 اسابيع".

وانضم كوندوغبيا بالتالي الى زميله في الفريق المهاجم البرتغالي غونسالو غيديش الذي خضع لعملية جراحية في الحالب وسيغيب حوالي شهرين أيضا.

وسيعود اللاعبان على الأرجح في منتصف فبراير المقبل حيث تنتظر فريقهما مواجهة قوية مع سلتيك الإسكتلندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) بموجب القرعة التي سحبت الإثنين في نيون (سويسرا).