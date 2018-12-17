مساعد رئيس السودان: زيارة البشير لسوريا مبادرة لجمع الصف العربي

قال مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن زيارة الرئيس عمر البشير إلى سوريا أمس الأحد، تأتي في إطار مواصلة قيادته لمبادرات جمع الصف العربي وتجاوز الأزمة السورية وتحقيق الوحدة العربية.



وأضاف إبراهيم، خلال لقاء حاشد اليوم، مع عضوية شباب حزبه بالخرطوم، أن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشهدها سوريا تستوجب العمل على إنهاء الصراع وتقوية الصف وتضميد جراح سوريا، ووحدة القرار والصف العربي بحسبان أن سوريا هي دولة مواجهة.



وسخر نائب رئيس المؤتمر الوطني، من دعاوى من وصفهم بـ"مناضلي الكيبورد"، حول إسقاط النظام من خلال إطلاق الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "نحن قد تجاوزنا نضالاتهم من خلف الكيبورد المنطلقة من بعض الدول الغربية".



وأوضح أن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان هي نتاج تراكمات لحصار تجاوز 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك ظل السودان صامدًا، وتابع "حدثت زلزلة لبعض الناس بعد الضيق الاقتصادي الأخير، وتصور البعض بأن مركب الإنقاذ على وشك الغرق، ولكن تلك أحلامهم، فمركب الإنقاذ تمخر عباب كل التحديات".