بالصور.. حملة لتقليم أشجار حي النزهة بإشراف النائب مدحت الشريف

بدأت صباح اليوم، حملة تقليم الأشجار بحى النزهة بحضور وإشراف الدكتور مدحت الشريف، نائب مصر الجديدة والنزهة، ومتابعة فريق العمل المتطوع.



جاء ذلك بناء على تنسيق مدحت الشريف وفريق العمل المتطوع مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركة كهرباء شمال القاهرة، وإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة، بعد ورود العديد من الشكاوى من عدم تقليم أشجار النزهة ومصر الجديدة منذ سنوات طويلة مما أدى إلى كثير من حوادث انقطاع أسلاك كهرباء أعمدة إنارة الشوارع خلال فصل الشتاء وخطورة هذه الحوادث على الممتلكات والأرواح.



وقال الشريف، إنه سيتم متابعة التنفيذ من خلال الخطة الموضوعة وطبقا لتوفر البرج الهيدروليكى المخصص لطوارئ الكهرباء، وذلك طبقا لأولويات نسبة الخطورة.