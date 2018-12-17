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اقتصاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:30 م

السفارة المصرية فى زامبيا تقيم ندوة حول تشجيع الصادرات

السفارة المصرية فى
أ ش أ
dostor.org/2439807

أقامت سفارة جمهورية مصر العربية فى زامبيا ندوة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزامبية حضرها عدد من رؤساء وممثلو الشركات والمؤسسات الزامبية المهتمة، بالتعرف على أهم الصادرات المصرية وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وزامبيا.

وصرح السفير أحمد مصطفى سفير مصر لدى زامبيا - فى بيان وزعته الخارجية اليوم "الاثنين" بأن تنظيم الندوة يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بدعم التعاون الاقتصادى فى كافة أشكاله مع دول القارة الافريقية. 


وأشار السفير مصطفى إلى وجود العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية إلى السوق الزامبية، موضحا في هذا الصدد أهمية إزالة العقبات التى تواجه تنمية التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح سفير مصر في زامبيا أن الندوة قد أوضحت العديد من الحقائق التي ستسهم في رفع حجم ونوعية الصادرات المصرية إلى زامبيا لاسيما فى مجالات الاسمدة والادوية والمنتجات الهندسية والأثاث.

وأضاف: أن الندوة ساهمت أيضًا في التمهيد الجيد لبعض الزيارات التي تقوم السفارة بالإعداد لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين لوفود من رجال الأعمال المصريين إلى زامبيا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار وإبرام صفقات تجارية مع الجانب الزامبي.

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