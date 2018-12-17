القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
الثقافة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:27 م

مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)

مدينة ألمانية غنية
زينب إبراهيم
dostor.org/2439803

وفقا لموقع قناة (DW) الألمانية، تمتلك مدينة "Trier" - الواقعة جنوب غرب ألمانيا - الكثير من الآثار والمباني التاريخية التي تعود إلى العصر الروماني، والتي تم إدراجها عام 1986 على لائحة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، وهذه الآثار هي:

ـ الكنوز الأثرية والفسيفساء
يعرض متحف الراين "راينيشه لاندسموزيوم" على مساحة 4 آلاف متر مربع، أهم الاكتشافات الأثرية التي تعود إلى مختلف عصور هذه الإمبراطورية، وتعتبر الكنوز الذهبية والفسيفساء الرائعة من أجمل معروضات المتحف.

ـ بوابة "نيجرا"
أسس القيصر الروماني "أغسطس" مدينة "Trier" الألمانية عام 16 قبل الميلاد، فهي من أقدم مدن ألمانيا، ومن أشهر معالمها بوابة "نيجرا"، وقدر علماء الآثار عمر البوابة بشكل دقيق مؤخرا بـ 1848 عاما، أي أنها تعود إلى عام 170 ميلادية.

ـ قاعة استقبال تحولت لكنيسة
بُنِيَت قاعة ضخمة في عهد القيصر قسطنطين، تم تحويلها إلى كنيسة لا تزال تستخدم حتى اليوم، فحجم القاعة كبير وسقفها عالي وجدرانها مزينة بالمرمر والموزاييك الذهبي، وحتى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد كان القيصر يستخدمها كقاعة استقبال.

ـ الكنيسة الكبيرة
تقع الكنيسة الكبيرة وسط المدينة، والتي كانت في الأصل قصرا لوالدة القيصر قسطنطين "هيلانة" التي اعتنقت المسيحية ومنحت القصر للكنيسة، وفي عام 310 تم تدشينن المبنى الأمامي للكنيسة، وبذلك تعتبر أقدم كنيسة في ألمانيا.

ـ المسرح الروماني
تم بناء المسرح الروماني بين عامي 150 و200 ميلادية، وكان يتسع لنحو 20 ألف متفرج، وكانت المدرجات تمتلئ بالجمهور حين تكون هناك عروض رياضة ومصارعة وقتال مع الحيوانات أو الإعلان عن أمور وقرارات هامة.

ـ حمام أثري
تم اكتشاف الحمامات الموجودة في "سوق الماشية" عام 1987، والتي تعتبر من أقدم المباني الأثرية التي لا تزال بالمدينة، ففي القرن الرابع الميلادي كان سكان المدينة يستحمون في هذه الحمامات، وفي عام 1998 تم تغطيتها وأصبحت جزءً من متحف، تعطي فكرة جيدة عن ثقافة وعادة الاستحمام لدى الرومان في تلك الحقبة الزمنية.

ـ ثاني أكبر حمامات الإمبراطورية الرومانية
تزامنا مع الازدها الاقتصادي بالمدينة في عهد الرومان ازداد اهتمام الناس بالرفاهية، فتم بناء حمامات عامة كبيرة وفخمة في المدينة، مزينة بالتماثيل وأرضيتها من المرمر وفيها حوضان كبيران للمياه الساخنة، وتعتبر هذه الحمامات ثاني أكبر حمامات في الإمبراطورية الرومانية.

ـ آثار حمامات القيصر
حمامات القيصر قسطنطين الحارة، والتي يُستدل من اسمها أنها شخصية وله فقط، إلا أنها لم تدخل الخدمة أبدا، فبعد أن نقل القيصر عاصمته من مدينة "Trier" إلى القسطنطينية "إسطنبول حاليا" لم يكمل مشروع بناء تلك الحمامات، والتي تعتبر اليوم من أكثر البقايا الأثرية جاذبية في "Trier".

مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته الاحترافية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

فيديو.. الباز يطالب المصريين بتدشين هاشتاج #أهلا_بالسياحة_السعودية_في_مصر

المكتب التنفيذى لـ«كاف» يتجه لمنح مصر حق استضافة «كان 2019»

ads
الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎