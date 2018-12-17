مدينة ألمانية غنية بالآثار الرومانية أبرزها الكنوز الذهبية (صور)

وفقا لموقع قناة (DW) الألمانية، تمتلك مدينة "Trier" - الواقعة جنوب غرب ألمانيا - الكثير من الآثار والمباني التاريخية التي تعود إلى العصر الروماني، والتي تم إدراجها عام 1986 على لائحة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، وهذه الآثار هي:



ـ الكنوز الأثرية والفسيفساء

يعرض متحف الراين "راينيشه لاندسموزيوم" على مساحة 4 آلاف متر مربع، أهم الاكتشافات الأثرية التي تعود إلى مختلف عصور هذه الإمبراطورية، وتعتبر الكنوز الذهبية والفسيفساء الرائعة من أجمل معروضات المتحف.



ـ بوابة "نيجرا"

أسس القيصر الروماني "أغسطس" مدينة "Trier" الألمانية عام 16 قبل الميلاد، فهي من أقدم مدن ألمانيا، ومن أشهر معالمها بوابة "نيجرا"، وقدر علماء الآثار عمر البوابة بشكل دقيق مؤخرا بـ 1848 عاما، أي أنها تعود إلى عام 170 ميلادية.



ـ قاعة استقبال تحولت لكنيسة

بُنِيَت قاعة ضخمة في عهد القيصر قسطنطين، تم تحويلها إلى كنيسة لا تزال تستخدم حتى اليوم، فحجم القاعة كبير وسقفها عالي وجدرانها مزينة بالمرمر والموزاييك الذهبي، وحتى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد كان القيصر يستخدمها كقاعة استقبال.



ـ الكنيسة الكبيرة

تقع الكنيسة الكبيرة وسط المدينة، والتي كانت في الأصل قصرا لوالدة القيصر قسطنطين "هيلانة" التي اعتنقت المسيحية ومنحت القصر للكنيسة، وفي عام 310 تم تدشينن المبنى الأمامي للكنيسة، وبذلك تعتبر أقدم كنيسة في ألمانيا.



ـ المسرح الروماني

تم بناء المسرح الروماني بين عامي 150 و200 ميلادية، وكان يتسع لنحو 20 ألف متفرج، وكانت المدرجات تمتلئ بالجمهور حين تكون هناك عروض رياضة ومصارعة وقتال مع الحيوانات أو الإعلان عن أمور وقرارات هامة.



ـ حمام أثري

تم اكتشاف الحمامات الموجودة في "سوق الماشية" عام 1987، والتي تعتبر من أقدم المباني الأثرية التي لا تزال بالمدينة، ففي القرن الرابع الميلادي كان سكان المدينة يستحمون في هذه الحمامات، وفي عام 1998 تم تغطيتها وأصبحت جزءً من متحف، تعطي فكرة جيدة عن ثقافة وعادة الاستحمام لدى الرومان في تلك الحقبة الزمنية.



ـ ثاني أكبر حمامات الإمبراطورية الرومانية

تزامنا مع الازدها الاقتصادي بالمدينة في عهد الرومان ازداد اهتمام الناس بالرفاهية، فتم بناء حمامات عامة كبيرة وفخمة في المدينة، مزينة بالتماثيل وأرضيتها من المرمر وفيها حوضان كبيران للمياه الساخنة، وتعتبر هذه الحمامات ثاني أكبر حمامات في الإمبراطورية الرومانية.



ـ آثار حمامات القيصر

حمامات القيصر قسطنطين الحارة، والتي يُستدل من اسمها أنها شخصية وله فقط، إلا أنها لم تدخل الخدمة أبدا، فبعد أن نقل القيصر عاصمته من مدينة "Trier" إلى القسطنطينية "إسطنبول حاليا" لم يكمل مشروع بناء تلك الحمامات، والتي تعتبر اليوم من أكثر البقايا الأثرية جاذبية في "Trier".