شتولتنبرج يدعو صربيا وكوسوفو إلى الكف عن أي إجراءات تصعيدية

دعا ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطى "الناتو"، كلا من صربيا وكوسوفو إلى التحلي بالهدوء والكف عن إطلاق أية تصريحات أو اتخاذ اية اجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد النزاع بين البلدين.



ونقلت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية عن شتولتنبرج - فى تصريحات صحفية - قوله "إن حلف الناتو مازال عند التزامه بشأن خلق أجواء آمنة فى كوسوفو وتعزيز الاستقرار فى منطقة غرب البلقان بشكل أوسع".



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبى والناتو أعربا عن آسفهما إزاء قرار كوسوفو تشكيل جيش نظامى.



كما تجدر الإشارة إلى أن صربيا تعترض على تشكيل جيش نظامى فى كوسوفو بوصفه خطوة من شأنها أن تضر باستقرار المنطقة، على الرغم من إعلان الرئيس هاشم تقى أن الجيش الجديد سيكون متعدد الأعراق ويضم فى صفوفه 5 فى المائة من الصرب.