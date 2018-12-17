القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
عالم
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:26 م

شتولتنبرج يدعو صربيا وكوسوفو إلى الكف عن أي إجراءات تصعيدية

ينس شتولتنبرج
ينس شتولتنبرج
أ ش أ
dostor.org/2439802

دعا ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطى "الناتو"، كلا من صربيا وكوسوفو إلى التحلي بالهدوء والكف عن إطلاق أية تصريحات أو اتخاذ اية اجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد النزاع بين البلدين.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية عن شتولتنبرج - فى تصريحات صحفية - قوله "إن حلف الناتو مازال عند التزامه بشأن خلق أجواء آمنة فى كوسوفو وتعزيز الاستقرار فى منطقة غرب البلقان بشكل أوسع".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبى والناتو أعربا عن آسفهما إزاء قرار كوسوفو تشكيل جيش نظامى.

كما تجدر الإشارة إلى أن صربيا تعترض على تشكيل جيش نظامى فى كوسوفو بوصفه خطوة من شأنها أن تضر باستقرار المنطقة، على الرغم من إعلان الرئيس هاشم تقى أن الجيش الجديد سيكون متعدد الأعراق ويضم فى صفوفه 5 فى المائة من الصرب.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ اسبوع

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته الاحترافية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

فيديو.. الباز يطالب المصريين بتدشين هاشتاج #أهلا_بالسياحة_السعودية_في_مصر

المكتب التنفيذى لـ«كاف» يتجه لمنح مصر حق استضافة «كان 2019»

ads
الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎