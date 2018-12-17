الأزهر الشريف يهنئ البحرين بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني الـ47

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة، والذي يوافق السادس عشر من ديسمبر من كل عام، والذكرى التاسعة عشرة لجلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على عرش المملكة.



وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره الكبير لما تشهده مملكة البحرين من نهوض وازدهار وتنمية، مؤكدًا دعمه التام لكل ما يعمل على استقرار ووحدة مملكة البحرين وشعبها العزيز، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم رُوح المودَّة والتعاون والتآلف بين أبناء الشعب البحريني الشقيق، وأنْ يُحقِّق لأمَّتنا العربية والإسلامية الأمنَ والاستقرارَ، والوحدة والرخاء وأن يُجنبها كل مكروه وسوء.

