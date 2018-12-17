رابطة الاتحادات الطلابية القدامى تكرم اتحاد طلاب جامعة أسيوط (صور)

نظمت رابطة مجالس الاتحادات الطلابية القدامى بجامعة أسيوط، حفل تعارف وتكريم مجالس اتحادات طلاب جامعة أسيوط، بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد عبد العال الحجار رئيس الرابطة.



وقال الحجار، إن الهدف من الحفل إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب المزيد من الخبرات في محاولة لإعداد كوادر شابة وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتمكين الشباب بعد تأهيلهم.



فيما أعرب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بهذا التجمع الشبابي الهائل والجو الأسرى للحفل، وأنه يرى هذا الشباب قادة المستقبل، مشيرا إلى أن هذه التجمعات تساعد على العمل الجماعي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات.