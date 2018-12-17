القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
الكابتن
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:12 م

الأهلي يسافر إلى إثيوبيا الخميس

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أ ش أ
dostor.org/2439793

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا الخميس القادم لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.
وأوضح فى تصريح له اليوم أن النادي تلقى إخطارا من الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد موعد المباراة لتقام يوم الأحد القادم بدلا من إقامتها يوم الجمعة ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من غد" الثلاثاء" إلى الخميس.
وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر يوم الأربعاء برفقة سمير عدلي المدير الإداري من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.
ولفت الى انه الجهاز الفني للاهلي منح اللاعبين راحة غدا " الثلاثاء "من التدريبات على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبي.
من جانب اخر حرص الاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني ودار بينهما حوار قصير وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ يومين

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ يومين

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ يومين

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ يومين

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

منذ يومين

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

الآن

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته الاحترافية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

فيديو.. الباز يطالب المصريين بتدشين هاشتاج #أهلا_بالسياحة_السعودية_في_مصر

المكتب التنفيذى لـ«كاف» يتجه لمنح مصر حق استضافة «كان 2019»

ads
الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

محمد الباز يوجه رسالة للأقباط بعد حادث المنيا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مباريات
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎