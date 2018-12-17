الأهلي يسافر إلى إثيوبيا الخميس

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا الخميس القادم لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.

وأوضح فى تصريح له اليوم أن النادي تلقى إخطارا من الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد موعد المباراة لتقام يوم الأحد القادم بدلا من إقامتها يوم الجمعة ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من غد" الثلاثاء" إلى الخميس.

وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر يوم الأربعاء برفقة سمير عدلي المدير الإداري من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.

ولفت الى انه الجهاز الفني للاهلي منح اللاعبين راحة غدا " الثلاثاء "من التدريبات على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبي.

من جانب اخر حرص الاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني ودار بينهما حوار قصير وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة.