345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم
سجل سعر الخردة، اليوم الثلاثاء، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
سجل سعر الخردة، اليوم الثلاثاء، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.
وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
أقامت الطريقة الحامدية الشاذلية، مساء أمس الأحد، احتفالًا في مسجد "السيدة زينب رضي الله عنها"، وكان غرض الاحتفال هو إحياء ذكرى المولد النبوي، وقد بدأت مراسم الاحتفال بعد صلاة العشاء. وافتتح الحفل ...
أيادِ صغيرة تتحسس طريقها لتلامس الحياة، يسعون دائمًا لتعلم كل شيء، ومجابهة تلك الأحلام العالقة على الجبهة الأخرى من الحياة، أنعم الله عليهم بعدد من المواهب. هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ...