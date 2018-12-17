نتيجة مباراة الاهلي والنجوم اليوم في الدوري المصري

واصل فريق النادي الأهلي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد فوزه الثمين على ضيفه النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السلام في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الـ12 بالمسابقة المحلية.



سجل هدفي الأهلي مروان محسن في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ، لينجح محسن في تسجيلها بمهارة في مرمى أحمد سعد، ونجح مؤمن زكريا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 93 بعد عرضية من ناصر ماهر.

ويعتبر هذا الفوز هو الرابع على التوالي في الدوري للأهلي، بعد الفوز في الثلاث مباريات السابقة على كلا من طلائع الجيش بهدفين نظيفين، والجونة بهدفين مقابل هدف، وبتروجيت بهدف نظيف.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس، ويتبقى له خمس مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الـ13.

شهد اللقاء من المدرجات المدرب الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي والذي سيبدأ مهمته مع الفريق عقب لقاء العودة أمام جيما الإثيوبي ببطولة أفريقيا.