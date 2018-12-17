فيديو.. الباز يطالب المصريين بتدشين هاشتاج #أهلا_بالسياحة_السعودية_في_مصر

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشعب المصري بالتضامن مع الشعب السعودي في حملته التي دشنها لمقاطعة المنتجات التركية بالمملكة السعودية.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الشعب المصري أولى به أن يتضامن مع السعوديين في هذه الحملة، وأن يعرب عن غضبه ضد الرئيس التركي سيء السمعة، وهذه الدولة التي تسعى لإسقاط مصر.

وواصل الباز، إذا كان السعوديون دشنوا هذه الحملة لمقطاعة المنتجات التركية، ودعوا لتحويل وجهتهم السياحية لمصر، فأنا أدعو المصريين، لتدشين هشتاج للترحيب بالسياحة السعودية، "أهلا_ بالسياحة_ السعودية_ في_ مصر" .