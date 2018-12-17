فيديو.. الباز: نفاق ماكرون للفرنسيين كلف خزينة الدولة عجز 3%

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة الفرنسية تجاوزت 3% بسبب إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس ماكرون نافق شعبه، وزود الحد الأدنى للأجور 100 يورو، وخفض الضرائب، وهو ما كلف خزينة الدولة 10 مليارات يورو.

وتابع "الباز": "شيء عظيم أن الرئيس يستجيب لمطالب الناس الغاضبة، لكن مين اللي بيحاسب على المشاريب في الآخر؟.. مصر كانت ممكن تاكل وتشرب من أموال القروض والمنح دون أن تحدث تنمية للبلد، ولكن المصريين اختاروا الخيار الأصعب".





