10785 دولارًا.. سعر طن "النيكل" اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الثلاثاء، ليسجل 10785 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الثلاثاء، ليسجل 10785 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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