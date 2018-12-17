الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:09 م
فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري
تصوير: أحمد حسن
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أقامت الطريقة الحامدية الشاذلية، مساء أمس الأحد، احتفالًا في مسجد "السيدة زينب رضي الله عنها"، وكان غرض الاحتفال هو إحياء ذكرى المولد النبوي، وقد بدأت مراسم الاحتفال بعد صلاة العشاء. وافتتح الحفل ...
أيادِ صغيرة تتحسس طريقها لتلامس الحياة، يسعون دائمًا لتعلم كل شيء، ومجابهة تلك الأحلام العالقة على الجبهة الأخرى من الحياة، أنعم الله عليهم بعدد من المواهب. هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ...