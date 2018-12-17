مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا شرق بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن إسرائيلى شرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطينى في تصريح له، بأن الشاب محمد محمود عوده غزال (19 عاما) من قرية كيسان شرق بيت لحم، دهس عندما كان يسير على الشارع الرئيس قرب مفترق قرية المنية المحاذي لمستوطنة "معالي عاموس"، نقل إثرها إلى مستوصف بلدة تقوع، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى بيت جالا.



بدورها ذكرت مصادر طبية أن الشاب غزال أصيب بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده.



واندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وفتية بزعم رشقهم سيارات المستوطنين بالحجارة على الشارع الرئيسي.



وأضاف: أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه الفتية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



من ناحية أخرى وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين مكعبات أسمنتية في منطقة خربة الدير وسط بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبومفرج في تصريحات مساء اليوم، بأن قوات الاحتلال نصبت أربعة مكعبات ضمن توجهاتها لوضع نقطة عسكرية للمراقبة