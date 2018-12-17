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الثقافة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:08 م

صدور الطبعة الثانية من "عازفة الكمان" لـ أسامة غريب

صدور الطبعة الثانية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2439694

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من رواية "عازفة الكمان" للكاتب الصحفي والروائي أسامة غريب، وكانت الطبعة الأولى قد صدرت في يناير 2018.

تأتي "عازفة الكمان" في 270 صفحة، وتدور في إطار رومانسي، حول طارق الشاب المصري المهاجر إلى أمريكا، وأمل عازفة الكمان التي تذهب إلى هناك في زيارة لإحياء حفل موسيقى، فتتقاطع الطرق بينهم لتبدأ أحداث الرواية.

وتطرح العديد من الأسئلة منها: هل اقتران الحب بالعذاب شيء حتمي؟ وهل الآلآم ضرورية لتطهير النفس؟ وغيرها من الاسئلة التي تشغل الانسان في كل عصر وزمان، وتتعرف بين سطورها على حجم الجحيم الذي يعيشه أهل الفن، بخلاف الصورة الوردية التي تظهر على الملأ.

وعلى غلاف الرواية: "في الفقرة الأخيرة صعدت العازفة "أمل شوقي"، فلفتت انتباه الحضور بحُسنها البادي وجهها الرقيق، مع الابتسامة الآسرة، عندما بدأت العزف ظل "طارق" يتابعها بعينيه وأذنيه معًا، عزفت على الكمان مقطوعات أجنبية ما بين حديث وكلاسيك، فقدمت التيمة الرئيسية لموسيقى فيلم "الأب الروحي"، ثم لعبت تنويعات من موسيقى "موتسارت" و"تشايكوفسكي" و"رحمانينوف"، ثم عرجت على الشرقي، فقدمت "النهر الخالد"، و"الفن" لمحمد عبدالوهاب، ثم ختمت بلحن "تملي في قلبي" لمحمد فوزي، كان طارق يتابع كالمسحور، فرغم أنه يحضر الكثير من الحفلات بنيويورك، ولديه عضوية في نادي موسيقى الحجرة، إلا أن هذه العازفة المصرية كانت شيئًا آخر".

صدور الطبعة الثانية من "عازفة الكمان" لـ أسامة غريب
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