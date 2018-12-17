اعتقال صومالي في إيطاليا بتهمة الإرهاب وبحوزته مخططات لمهاجمة الكنائس

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن مخططات لمهاجمة كنائس وجدت بحوزة مواطن صومالي اعتقل بتهمة الإرهاب في منطقة "باري"، جنوب البلاد.



وأضافت المصادر، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن أمر الاعتقال بحق المواطن الصومالي عمر محسن إبراهيم (20 عاما)، المتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، اعتبر طارئا ولا يحتمل التأخير بسبب تكرار الإشارات التي كشفها المحققون، حول إمكانية إعداد مخططات لهجمات ضد الكنائس في إيطاليا.



وقال المحققون: إن المتهم حدد أماكن العبادة كأهداف محتملة، وأن من بين الصور التي كشفتها تحقيقات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) التابع لمقر شرطة "باري"، صورا لمدينة الفاتيكان أيضا.



وأوضح المحققون أن إحدى المكالمات التي تم تسجيلها للمتهم كان يقول فيها: "لنضع قنابل في كل الكنائس الإيطالية. أين هى أكبر كنيسة؟ هل هى في روما؟".