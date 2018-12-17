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الثقافة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:05 م

"ثقافة جنوب سيناء" تناقش أهمية تربية الشباب

ثقافة جنوب سيناء
حسام الضمراني
dostor.org/2439692

عقد فرع ثقافة جنوب سيناء ببيت ثقافة سانت كاترين، محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية تربية الشباب " بمدرسة السلام الإعدادية، ألقاها الشيخ جاد الحق عبدالعاطى بمديرية الأوقاف، تحدث خلالها عن الشباب والهرم السكانى بمصر والأهمية النسبية لوجود القاعدة من الشباب بشرط أن يكون مدربا ومستعدا للإنطلاق بالوطن للتقدم والتنمية.

وفى بيت ثقافة دهب عقدت جلسة حكى وقراءة حرة وسرد قصصى لقصة "النحل يمسك اللص" بحضور عدد من تلاميذ مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية، توضح القصة فى إطار درامى أن السرقة من الخصال السيئة وأن اللص لابد تكتشف جريمته، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

بينما أقامت مكتبة الطور العاصمة محاضرة تذوق سينمائى بعنوان "فن التصوير" بمدرسة طه حسين الإعدادية، ألقاها الشاعر حازم صبحى عضو إتحاد كتاب مصر، تناول خلالها فن التصوير من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدًا أن الصورة بألف كلمة متطرقًا لأنواع الخطاب الإعلامى وأنواع التصوير والعوامل المؤثرة فى نجاح الصورة ومنها الفكرة والزاوية والإضاءة، واختتم بطرق الاستفادة من فن التصوير.

أعقبها من مدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور العاصمة محاضرة ثقافة عامة بعنوان "المؤسسات الثقافية ونشر العمل الثقافى" بحضور عدد من طالبات المدرسة؛ ألقاها الدكتور أحمد بدير رئيس نادى الأدب وكبير معلمين بالأزهر الشريف، وتحدث خلالها عن أن المؤسسات الثقافية تبدأ من المنزل ويليها المدرسة والمسجد والخطاب الدينى وأخيرًا الثقافة.

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