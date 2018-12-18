3150 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الثلاثاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الثلاثاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
أقامت الطريقة الحامدية الشاذلية، مساء أمس الأحد، احتفالًا في مسجد "السيدة زينب رضي الله عنها"، وكان غرض الاحتفال هو إحياء ذكرى المولد النبوي، وقد بدأت مراسم الاحتفال بعد صلاة العشاء. وافتتح الحفل ...
أيادِ صغيرة تتحسس طريقها لتلامس الحياة، يسعون دائمًا لتعلم كل شيء، ومجابهة تلك الأحلام العالقة على الجبهة الأخرى من الحياة، أنعم الله عليهم بعدد من المواهب. هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ...