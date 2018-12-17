نبيلة مكرم: يجب الاستفادة من خبرات علماء مصر في الخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها سعيدة بنجاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" النسخة الرابعة بالغردقة بمشاركة 28 عالما مصريا بالخارج برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت "مكرم"، خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، على ضرورة الاستفادة من خبرات النابغين من أبناء مصر في الخارج.

وأضافت أن فكرة "مصر تستطيع بالتعليم" جاءت متماشية مع اتجاهات الدولة والخطة الاستراتيجية، مع الخطة التنموية 2030، ومع إعلام الرئيس السيسي عام 2019 "عام التعليم".

وتابعت: "علماء مصر في الخارج جاءوا ولبوا نداء الوطن للمساهمة بطرح أفكارهم في تطوير العملية التعليمية".