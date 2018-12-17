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محافظات
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:56 م

محافظ أسوان يشهد مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم
أ ش أ
dostor.org/2439682

شهد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، مساء الإثنين، مراسم إتمام الصلح الشعبي لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي كامل رفاعي القوصي وحامد الإدفاوي، والتي استمرت قرابة الخمس سنوات، حيث أقيم مؤتمر الصلح بمنطقة الأحمدية وسط مدينة أسوان وسط حضور أكثر من 2000 شخص يتقدمهم اللواء نائل رشاد مدير الأمن، والدكتور صلاح الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية، فضلًا عن لفيف من القيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم، خلال كلمته، ضرورة إنهاء النزاعات والخلافات بين أفراد المجتمع للقضاء على بذور الفتنة وترسيخ مبادئ الصلح، معربًا عن شكره للجهود المتميزة لأعضاء لجنة الصلح والقيادات الأمنية والشعبية في التوفيق بين العائلتين لوقف إراقة الدماء.

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