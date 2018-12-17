حسن راتب: بدء العمل بكليتين بجامعة سيناء فرع العاصمة الإدارية العام المقبل

قال رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن أجواء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا فيها تفاؤل ونجاح وصفحة جديدة تكتب في العلاقة بين مصر والنمسا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر دولة سياحية وتتمتع بمقومات جاذبة للسياح والاتفاقيات التي جرى توقيعها بالنمسا على الاستفادة من مقوماتنا السياحية.

ووقع الدكتور حسن راتب مذكرة تفاهم من الجانب النمساوي في مجال التعليم بحضور السيسي ومستشار النمسا.

وأكد "راتب"، أنه سيتم بدء العمل بجامعة سيناء فرع العاصمة الإدارية الجديدة العام الدراسي المقبل بكليتين.