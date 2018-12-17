الأمم المتحدة: بدء مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال ساعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم، أن اللجنة المشتركة المسئولة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ستباشر مهامها الليلة.



وأوضحت الأمم المتحدة - في بيان، اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار في الحديدة يسري في منتصف ليل 18 ديسمبر بتوقيت اليمن، تطبيقًا لمشاورات السويد - وذلك وفقة قناة "الحدث"-.



وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق في السويد ينص على وقف إطلاق النار في الحديدة، وتولي الأمم المتحدة إدارة موانئها، بخلاف تبادل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

