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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:54 م

التحقيق مع حسين سالم فى إخفاء 30 مليون جنيه من أموال التصالح

حسين سالم
حسين سالم
حسام محفوظ
dostor.org/2439677

كشفت مصادر مطلعة، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، فتح تحقيقًا موسعًا فى إخفاء المدير التنفيذى لإحدى شركات رجل الأعمال حسين سالم، بجنوب سيناء، أصولًا قيمتها ٣٠ مليون جنيه عن الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تلقى تقريرًا من الرقابة الإدارية حول نجاحها فى إلقاء القبض على أحد المديرين التنفيذيين بإحدى شركات «سالم»، بعد إخفائه هذه الأموال عن طريق نقل ملكيتها إلى شركة أخرى، لحجبها عن أجهزة الرقابة التى تشرف على عملية التصالح.
ولفتت المصادر إلى أن تلك الأموال ستؤول إلى خزينة الدولة، عقب انتهاء التحقيقات، طبقًا لشروط التصالح، وسيحقق الجهاز فى حدوث حالات أخرى مشابهة، للتأكد من أن جميع ثروة وممتلكات «سالم» تحت تصرف أجهزة الدولة للمضى فى عملية التصالح.
وأوضحت المصادر، أن شروط «التصالح» تضمنت أن يلتزم «سالم» بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى، بكل أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح.
يذكر أن حسين سالم، قد تقدم بطلب التصالح بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٥، وعرض فيه التصالح والتنازل عن الممتلكات الموضحة بكشف مرفق، مُقرًا بأنه لا يمتلك سواها فى الداخل أو الخارج.

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