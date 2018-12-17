شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

كشفت سارة طلعت، الشاهدة الرئيسية على واقعة قفز فتاة فى البحر المتوسط بالإسكندرية من أعلى كوبرى ستانلى، أن «الصدفة» وحدها خلال التقاط صورة سيلفى جعلتها تشاهد مراهقة تعتلى سور الكوبرى فى محاولة للقفز فى المياه محاولة الانتحار بسبب خلافها مع «شاب»، فى الوقت الذى نفت فيه الفتاة محاولتها الانتحار، موضحة انزلاق قدمها من أعلى سور الكوبرى خلال التقاط صورة.



كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا بسقوط فتاة بمياه البحر من أعلى كوبرى ستانلى، شرق الإسكندرية، وتبين من التحقيقات أن الفتاة تدعى «نيرة. ا» تبلغ من العمر ١٧ سنة، وتقيم بدائرة القسم، وجرى إنقاذها من المارة الذين تصادف وجودهم بالكوبرى، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى سقوطها.

وأضافت شاهدة العيان فى منشور لها على «فيسبوك»، أنها خلال التقاط صورة سيلفى صحبة شقيقها أعلى كوبرى ستانلى، شاهدت فى الخلفية فتاة تحاول القفز فى المياه، وتوجهتْ إليها فى محاولة لإثنائها عن القرار، إلا أن الفتاة طالبت الشاهدة بالتوجه إلى أحد الشباب وإبلاغه «نيرة انتحرت»، لتقفز الأخيرة فى المياه.

من جانبه، قال «عمرو. ا»، منقذ بشاطئ ستانلى ومدرب غوص، إن هذه الفتاة اعتادت كل عام أن تقفز من المكان نفسه فى الشتاء، مشيرًا إلى أنها لم تكن تنوى الانتحار لاختيارها مكانًا آمنًا للقفز به كميات من الرمل وبعيدًا عن البلوكات والحجارة، بالإضافة إلى قدرتها على العوم.



وأكدت إحدى السيدات، التى تصادف مرورها من أعلى الكوبرى خلال الحادث، أن «نيرة» أقدمت على إلقاء نفسها فى البحر، وحاول الأهالى منعها دون جدوى، ثم حاولت السباحة والاستنجاد لإنقاذها.