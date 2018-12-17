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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:53 م

حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"

حنان عبداللطيف محامية
أسماء سعد
dostor.org/2439675

جميع البيوت بها "كراكيب"، تلك أشياء القديمة التي لم نعد نستخدمها، مثل علب الصلصة والكرتون المقوى والعلب البلاستيكية والكثير من الناس يرمي هذه الأشياء في القمامة، دون التفكير في أن هذه الأشياء البسيطة يمكننا أن نصنع منها الكثير من الأشياء المفيدة والتحف.

حنان عبد اللطيف سيدة في العقد الثالث من عمرها كانت تعمل كمحامية ومستشارة تحكيم دولي، وترتكت عملها منذ خمس سنوات، بسبب إصابتها بمرض نادر في العظام، تسبب لها في فقد الكثير من الوظائف الحيوية، لكنها لم تستسلم، وقررت أن تحارب المرض، وبعد أن تحسنت حالتها، قاومت تلك العزلة التي فرضها عليها بنوع مختلف من الفن، وهو فن تحويل الكراكيب إلى تحف ولعب لأطفالها لتدخل السرور عليهم بعد الحزن الذي سببه مرضها لهم.

بدأت حنان بتحويل العلب الفارغة إلى فازات وتزينها بورق الكارتون والورق اللامع وبعد أن حازت قطعها الفنية على إعجاب كل من يراها بدأت في تطويرها، وتعلمت الرسم على الفازات التي تصنعها، وبدأت في صنع تابلوهات للحوائط، وأصبحت لا تشتري هي وعائلتها الكثير من الأشياء مثل مقالم الأطفال وإكسسورات الديكور.

وبعد أن شعرت بالتقدم في منتجاتها قررت أن تبتعد عن مجاملات الأقارب وتترك نفسها لتقييم الناس، فأنشات حسابًا على "الفيس بوك" لتعرض عليه منتجاتها، وبدأت بعرض المنتجات الملائمة لكل مناسبة، وبعد أن عرضت عددا من قطعها بدأت تتلقى طلبات لشراء المنتجات.

وهذا ما شجعها على أن تستغل موهبتها ومهارتها في إعادة التدوير في مشروع جديد من نوعه، وكانت هذه هي البداية لتتحول من محامية إلى صاحبة مشروع ناجح لبيع المنتجات المصنعة من إعادة التدوير.

حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"
حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"
حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"
حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"
حنان عبداللطيف محامية امتحنها المرض فأبدعت في "إعادة التدوير"
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