حسن راتب: السيسي وجد استقبالا حافلا خلال زيارته للنمسا

قال رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد استقبالا حافلا خلال زيارته للمنسا على كافة المستويات سواء الرسمية أو الشعبية، مشيرا إلى أن مصر متواجدة بقوة ورئيسها متواجد بشكل مشرف في كل دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الشعب النمساوي شعب عريق وتربطه بمصر علاقات عريقة وقوية، منوها أن الوفد المرافق للسيسي في زيارته للنمسا على أعلى مستوى وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة.

وأكد راتب، أن النمسا دولة محورية وهامة في أوروبا ومصر تدرك ذلك جيدا، وهناك العديد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.