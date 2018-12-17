نقابة الشرطة الفرنسية تدعو الأعضاء إلى الإضراب عن العمل

دعت نقابة الشرطة الفرنسية، إلى تنظيم إضراب تباطئ عن العمل، احتجاجًا على خفض ميزانية جهاز الشرطة فى فرنسا.



وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن نقابة الشرطة الفرنسية حذرت من عواقب تصويت البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع على بخفض ميزانية جهاز الشرطة يبلغ نحو 62 مليون يورو أو ما يعادل 70 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الموافقة على مثل هذا الخفض من شأنها أن تؤدى إلى تراجع ظروف العمل أمام العاملين في جهاز الشرطة في البلاد.



وطالبت النقابة أعضاءها بضرورة البقاء داخل مراكز الشرطة، وقصر تعاملهم على الحالات الطارئة فقط.



وكانت الحكومة الفرنسية قد تراجعت مؤخرًا عن فرض ضرائب على الوقود، بعد اندلاع مظاهرات ذوى السترات الصفراء، كما وعدت -أيضًا- باتخاذ إجراءات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.