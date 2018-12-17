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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:00 م

البرلمان النمساوي: حريصون على دعم التنمية الشاملة في مصر

البرلمان النمساوي
البرلمان النمساوي
أ ش أ
dostor.org/2439669

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بزيارة المجلس الوطني (البرلمان) النمساوي، وذلك في إطار اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيينا، حيث كان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سوبوتكا أكد ترحيبه بزيارة السيسي إلى النمسا، منوهًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والنمساوي.

أكد رئيس المجلس الوطني النمساوي حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة المجلس الوطني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

أضاف متحدث الرئاسة، أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المجالين السياحي والثقافي.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة، معربًا عن مساندته لها، مؤكدًا أهمية وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا للقضاء على هاتين الظاهرتين العابرتين للحدود.

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