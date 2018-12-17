اتهام شريك قديم لمستشار سابق لترامب بممارسة ضغوط لصالح تركيا

واجه شريك تجاري سابق لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

تهما بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن إلى بلاده.



وجاء في عريضة اتهام كُشف عنها اليوم الإثنين أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية.



واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة كولن والتسبب في ترحيله، ويعيش الرجل في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده في عام 2016، وينفي كولن الاتهام.



وقالت ممثلة عن ألبتكين (41 عاما) الذي يواجه ست تهم جنائية إنها لن تعلق على الأمر حاليا.



ولم يتسن الوصول إلى محام عن رافيقيان (66 عاما) للتعليق.



وذكرت عريضة الاتهام أن "المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي ونزع الشرعية عنه في أعين الساسة والعامة وضمان ترحيله في نهاية المطاف".



ورغم عدم ذكر كولن بالاسم إلا أن وصف الشخص المذكور يتوافق مع كولن الذي كان حليفا لأردوغان في السابق.



وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال أمس الأحد إن الرئيس ترامب أبلغ أردوغان بأن واشنطن تعمل على ترحيل كولن.