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سياسي
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:42 م

الأربعاء.. "مستقبل وطن" ينظم حفلا موسيقيا في المنيا

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
dostor.org/2439661

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنيا، حفلا موسيقيا ضخما، عصر يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، فى مسرح جامعة المنيا، بالتعاون مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا.

وقالت أمانة المنيا لحزب مستقبل وطن، إنها من المقرر أن تحيى الحفل الموسيقي، الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية "كايرو ستيبس"، والفنان على الهلباوى.

وأكدت أمانة الحزب للمحافظة مشاركة أعضاء حزب مستقبل وطن، ونواب محافظة المنيا، وذلك بناء على الاتفاق على رعاية الحزب بالتعاون مع وزاره الثقافة للحفل.

يذكر أن هذه الحفلة أتت كأولى إطلالات كايرو ستيبس فى محافظات القاهرة، بعد تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، على مسرح الفيلهارموني العريق بألمانيا أبريل الماضي، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقي المصري باسم درويش لقب أول "عازف عود" ينال هذه الجائزة في مصر والشرق الأوسط، وأتى تكريم الفرقة عن ألبوم كايرو ستيبس الأخير "فلايينج كاربت"، وشاركت خلاله الفرقة مع رباعي التانجو العالمي كوادرو نويفو.

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