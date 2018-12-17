القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
مصر
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:42 م

السيسي يؤكد لمستشار النمسا خصوصية العلاقة بين القاهرة وفيينا

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2439648

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وذلك في أول أيام زيارته الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا.

وصرح متحدث رئاسة الجمهورية، بأن المستشار النمساوي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس في النمسا صديقًا عزيزًا، حيث تعد الزيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ قرابة 12 عامًا، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والنمسا، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، توجه السيسي بالشكر للمستشار النمساوي على دعوته لزيارة النمسا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا ومدى تميزها، معربًا عن اهتمام مصر بتطويرها والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما، فضلًا عن تعويل مصر على النمسا في إطار تعميق العلاقات المصرية الأوروبية.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد "كورتز" في هذا الصدد بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة في مصر، والتي كان مؤداها التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أكد الجانبان أهمية عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في أقرب فرصة لوضع تصور محدد للمشروعات التي يمكن تدشينها مستقبلًا بين البلدين، حيث تم التوافق حول عقدها خلال عام 2019 للمرة الأولى منذ عام 2010، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية النمساوية، خاصةً بمشاركة الشركات النمساوية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر كتنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

من ناحية أخرى؛ تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والحوكمة الالكترونية والإصلاح الإداري وميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل تعزيز التعاون بين النمسا والقارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد المستشار النمساوي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي.

وتوافقت وجهات نظر البلدين بشأن أهمية دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على إعادة إعمار البلاد، والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

أما على صعيد مستجدات الأوضاع الليبية، فقد استعرض الرئيس رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها من أجل توحيد ودعم المؤسسة العسكرية الليبية بهدف تمكينها من القيام بمهامها، مؤكدًا أهمية التزام المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لمبادرة المبعوث الأممي "غسان سلامة" للحل في ليبيا بجميع عناصرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك ملف الهجرة غير الشرعية؛ حيث أشاد المستشار النمساوي بالإنجازات المصرية التي تحققت اتصالًا بمكافحة هذه الظاهرة عبر منع تسلل أي مراكب تقل مهاجرين من الشواطئ المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، فضلًا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها وتمتعهم بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء.

وأكد الرئيس أن مصر تضطلع بهذا الدور انطلاقًا من الوازع الأخلاقي بدون مزايدة، لافتًا إلى أن استدامة نجاح تلك الجهود تتطلب تطوير أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

كما تمت خلال المباحثات أيضًا مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والعناصر الإرهابية، مستعرضًا نتائج العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ والنجاحات التي حققتها في مواجهة الجماعات الإرهابية.

أشاد كورتز بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الأيديولوجيا والفكر المتطرف.

أضاف متحدث الرئاسة أن السيسي والمستشار النمساوي شهدا التوقيع في ختام المباحثات على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات كالتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، والتعليم العالي، والسكك الحديدية، وتلى ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

السيسي يؤكد لمستشار النمسا خصوصية العلاقة بين القاهرة وفيينا

٤ مطربين يؤجلون أعمالهم لـ٢٠١٩ بسبب أزمات إنتاجية وصحية

الاتحاد العربي لكرة القدم يستحدث بطولتين للمنتخبات والفئات السنية

لاسارتى: تدريب الأهلى «فرصة».. وجاهز لتحقيق طموحات الجماهير

ads
الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

لاسارتى: تدريب الأهلى «فرصة».. وجاهز لتحقيق طموحات الجماهير

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

لاسارتى: تدريب الأهلى «فرصة».. وجاهز لتحقيق طموحات الجماهير

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

مبارك يتابع الإستعدادات النهائية لاحتفال عيد الجامعة الثانى والأربعين

"دور المتاحف وفن العرض المتحفي" ندوة تثقيفية بــ " فنية المنيا"

رعاية طلاب "رياضية المنيا" يقيم يومًا ترفيهيًا لذوي الاحتياجات الخاصة

الأمصار

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

وفاة معتقل إيراني بسجون طهران.. وفرنسا تطالب بكشف الملابسات

وزير يمني: ضبط 13 سفينة إيرانية اخترقت مياهنا في 3 سنوات

هربت 600 شخص مغربي.. إسبانيا تفكك شبكة للهجرة السرية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎