٤ مطربين يؤجلون أعمالهم لـ٢٠١٩ بسبب أزمات إنتاجية وصحية

قرر عدد من كبار المطربين، تأجيل موعد صدور ألبوماتهم الجديدة التى وعدوا الجمهور بطرحها خلال الأشهر الماضية، ما أجّل ظهورها إلى بداية ٢٠١٩، وذلك بسبب مرورهم بظروف صحية أثرت على جدول سير العمل، ومعاناة آخرين من مشكلات إنتاجية أدت لتوقف تسجيل أغنيات الألبوم.



البداية كانت مع الألبوم الجديد للمطرب محمد حماقى، الذى اضطر لتأجيل طرحه أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، بعدما وعد بصدوره الصيف الماضى، خاصة بعدما تعرض لوعكة صحية فى يونيو الماضى، وإصابته بإجهاد فى الأحبال الصوتية منعته من استكمال تسجيل أغنيات الألبوم.

وتسبب إحياء «حماقى» عددًا كبيرًا من الحفلات والأفراح مع تكثيف ساعات تواجده داخل الاستديو للانتهاء من الألبوم، فى تعرضه لإجهاد فى الأحبال الصوتية، لذا منعه الأطباء من الغناء لعدة أشهر حتى يعود صوته لقدراته.

ويواصل حماقى حاليًا وضع اللمسات النهائية على ألبومه، تمهيدًا لطرحه فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن اسم الألبوم وبدء الدعاية الخاصة به خلال الفترة المقبلة. ولنفس الأسباب، اضطرت المطربة ساندى إلى تأجيل طرح ألبومها الجديد، الذى كان مقررًا إصداره نهاية العام الجارى، بعد إصابتها بإجهاد فى الأحبال الصوتية، وهو ما عانت منه أكثر من مرة فى السنوات الماضية. واضطرت المطربة فى الفترة الماضية، تحت ضغط الإجهاد إلى التوقف عن تسجيل أغنياتها وتأجيل موعد طرح ألبومها الجديد، التزامًا بنصائح الأطباء الذين طلبوا منها التوقف عن الغناء أو الحديث لمدة طويلة خلال الفترة الحالية.

وأوشكت المطربة حاليًا على الانتهاء من تسجيل ألبومها بشكل كامل، بعدما أنهت تسجيل ٨ أغنيات من أصل ١٠، ومن المقرر طرح الألبوم الجديد فى أعياد الربيع المقبلة.

كما يعد المطرب تامر عاشور أكثر المطربين تأجيلًا لموعد صدور ألبومه، بعدما حدد أكثر من مرة ميعادًا نهائيًا لطرحه ثم تراجع عن ذلك، بعد معاناته من عدة مشكلات إنتاجية. وشهد العام الماضى خلافًا بين المطرب وشركة «مزيكا» التى أنتجت ألبومه الأخير الذى حمل اسم «خيالى»، بعد تسريب عدد من أغنياته وطرحه فى الأسواق بجودة ضعيفة. وبسبب الخلاف، تعاقد مع شركة إنتاج أخرى هى «all about arts» لتولى مهمة إنتاج ألبومه الجديد لموسم الصيف، إلا أن «مزيكا» أعادت طرح ألبوم «خيالى» فى شهر يوليو بجودة مرتفعة، ما اضطره لتأجيل الألبوم الثانى إلى الموسم الشتوى. كما يواجه «عاشور» أزمة جديدة فى ألبومه المقرر أن يحمل اسم «أيام»، بسبب مشكلات فى التوزيع، ما تسبب فى تأجيله مرة ثانية عن موعد صدوره الذى سبق تحديده فى نوفمبر.

ومع انتهاء الشهر الماضى دون صدور « أيام»، أعلن «عاشور» عبر صفحته على فيسبوك أن التأخير كان لظروف خارجة عن إرادته ووعد جمهوره بطرح «أيام» فى ٢٠١٩. وكان آخر المنضمين لطابور المؤجلين النجم محمد فؤاد الذى تعرض مؤخرًا إلى تسريب بعض أغنيات ألبومه الجديد، الذى يعود به إلى جمهوره بعد غياب دام لأكثر من ٨ سنوات، منذ طرحه ألبوم «بين إيديك» عام ٢٠١٠.

وتعرض «فؤاد» فى أكتوبر الماضى إلى تسريب أغنيتين من الألبوم على بعض المواقع الإلكترونية، لذا اضطر إلى تأجيل موعد طرحه، من أجل إضافة بعض التعديلات والأغنيات الجديدة بدلًا من التى جرى تسريبها.

وأعلن «فؤش» قبل أيام عن موعد جديد لصدور الألبوم يتضمن طرحه فى الأسواق فى موسم رأس السنة لعام ٢٠١٩.



