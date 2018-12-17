المكتب التنفيذى لـ«كاف» يتجه لمنح مصر حق استضافة «كان 2019»

أعلن رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، خير الدين زطشى، عن مساندته لطلب مصر استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها صيف العام المقبل.



وقال «زطشى»، فى تصريحات للإذاعة الجزائرية: «لدى ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر بسبب العوامل التقليدية المعروفة كقرب الجغرافيا والمناخ، لكن إذا فازت جنوب إفريقيا بشرف التنظيم فسنتعامل مع الموضوع بواقعية، ودون تغيير فى الأهداف».



وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصرى، عن تلقى المهندس هانى أبوريدة، رئيس الجبلاية، معلومات تفيد بميل معظم أعضاء المكتب لتنفيذى للاتحاد الإفريقى «كاف» إلى التصويت لصالح الملف المصرى، على حساب جنوب إفريقيا، والذى من المنتظر حسمه ٩ يناير المقبل.

ووفق المعلومات التى وصلت لـ«أبوريدة» كشف استطلاع للرأى داخل «كاف» أن تصويت أعضاء المكتب سيكون بنتيجة ٧ أصوات لصالح مصر، مقابل ٤ لملف جنوب إفريقيا، خاصة بعدما تأثر موقف كيب تاون سلبًا، بسبب عدم وصول خطاب التعهد الحكومى الخاص بها، إلى الاتحاد الإفريقى.

ويشترط «كاف» إرفاق تعهد حكومى مكتوب بملف التقدم لتنظيم البطولة، وهو ما يضعف فرص جنوب إفريقيا فنيًا، رغم ما تملكه من بنية تحتية مؤهلة، لذا تثور التكهنات حول فوز الملف المصرى بالتزكية فى التصويت الرسمى، إذا لم يتدارك المنافس هذه الثغرة.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا من أجل استضافة البطولة التى سحب «كاف» تنظيمها من دولة الكاميرون.

وفى السياق، قرر «أبوريدة»، حضور حفل الاتحاد الإفريقى لاختيار أفضل لاعب فى القارة، يوم ٨ يناير المقبل، والذى من المتوقع أن يشهد إعلان فوز محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ومهاجم ليفربول الإنجليزى.

ويشارك «أبوريدة» باعتباره عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى، كما يحضر كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ممثلًا عن الجبلاية، إضافة إلى أحمد مجاهد، عضو المجلس، بصفته عضوًا فى اللجنة المنظمة لبطولات «كاف».



ويشهد ثلاثى الجبلاية، فى اليوم التالى، حفل الإعلان الرسمى عن الدولة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.