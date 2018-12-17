برميل النفط العالمي يهبط دون حاجز 50 دولارا

هبطت أسعار النفط دون حاجز 50 دولارا للبرميل خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بسوق نيويورك وسط حالة من الطمأنينة بشأن المعروض من الخام، لاسيما عقب الإعلان عن ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط تسليم يناير بمقدار 21ر1 دولار بما نسبته 36ر2 في المائة مسجلة مستوى 99ر49 دولار للبرميل، وهى المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر البرميل دون حاجز 50 دولارا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للبنزين بنسبة 2ر1 في المائة لتصل إلى مستوى 4176ر1 دولار للجالون.