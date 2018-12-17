محمد الجبري: صناعة الإعلام العربي تتطلب خطابًا موحدًا

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، أن صناعة الإعلام العربي، تتطلب من الجميع حاليا الالتفاف حول خطاب عربي موحد، يهدف إلى تكوين فكر وثقافة مستنيرة، تساعد على بناء الشخصية العربية.



وأضاف الجبري، في تصريح صحفي قبيل توجهه، والوفد المرافق اليوم الاثنين إلى السعودية لحضور احتفالية اختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي للعام 20192018 - أن قيادة الرياض للإعلام العربي خلال الفترة المقبلة، ستنعكس إيجابًا على منظومة الإعلام العربي، في مواجهة الآلة الإعلامية التي تستهدف مصالح واستقرار الدول العربية.



ولفت إلى حرص الكويت على التنسيق والشراكة الإعلامية والثقافية مع جميع الدول العربية، خاصة أن المنطقة تعيش حاليًا ظروفًا إقليمية ودولية استثنائية، تستوجب توحد الأهداف؛ للارتقاء بدور الإعلام إلى مستوى التحديات الراهنة.



وأشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالعلاقات التاريخية والعميقة بين الكويت والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي، واصفًا إياها بالمثال الذي يحتذى به بين الأشقاء، معربًا عن شكره وتقديره إلى وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، على توجيه الدعوة له لحضور الاحتفالية، متمنيًا التوفيق والسداد للمملكة في قيادة العمل الإعلامي العربي في المرحلة المقبلة.