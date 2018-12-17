"عبدالعاطي" يبحث مع قيادات الرى الأعمال الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عدة اجتماعات اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة، بدأها مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لمتابعة أعمال القطاع، وكذلك ما تم تنفيذه من أعمال خاصة بإزالة التعديات على نهر النيل.



كما اجتمع الدكتور عبدالعاطي مع المهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الإدارة.



كما تم بحث تكليف الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي ببعض الأعمال الخاصة بالتوعية المائية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.



وعقد وزير الري أيضا اجتماعا مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور جمال قطب مدير معهد الموارد المائية، والمهندس أحمد ماهر مستشار قطاع المياه الجوفية في حضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لعرض الدراسات الخاصة بمشروعات حصاد الأمطار بشبه جزيرة سيناء، وكذلك التنمية في مجال المياه الجوفية.



كما بحث الدكتور محمد عبدالعاطي مع الدكتورة سلوى أبوالعلا، مدير وحدة البحوث الاستراتيجية الخطة البحثية والنظرة المستقبلية للوحدة لتطوير وزيادة التعاون مع القطاعات المختلفة للوزارة والجامعات والجهات البحثية الأخرى ودول حوض النيل.



واجتمع وزير الموارد المائية والري مع المهندس مختار المرسي مرجان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الشركة القابضة والشركات التابعة لها.



كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي مع الدكتورة كريمة عطية الأستاذة بالمركز القومي لبحوث المياه، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لاستعراض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في ظل رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي والاستعدادات لاستضافة اجتماعات مجلس المياه المنبثق عن المنظمة خلال عام 2019.