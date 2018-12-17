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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:24 م

الأهلي ينتظر تأكيد "كاف" بشأن تأجيل مباراة جيما الإثيوبي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أ ش أ
dostor.org/2439566

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه ينتظر خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتأكيد على تأجيل مباراة جيما الإثيوبي مع الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لمدة 48 ساعة.

أضاف عبد الحفيظ، في تصريح اليوم الاثنين، أن المباراة كان من المفترض إقامتها بإثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، وتم تأجيلها لمدة 48 ساعة لتقام يوم الأحد القادم وفقًا لما نشر على موقع كاف.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للفريق موعد السفر الجديد لإثيوبيا بعدما كان مقررًا مساء غد الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب على جيما الإثيوبي بثنائية نظيفة باستاد برج العرب.

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