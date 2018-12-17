بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
أقامت الطريقة الحامدية الشاذلية، مساء أمس الأحد، احتفالًا في مسجد "السيدة زينب رضي الله عنها"، وكان غرض الاحتفال هو إحياء ذكرى المولد النبوي، وقد بدأت مراسم الاحتفال بعد صلاة العشاء. وافتتح الحفل ...
أيادِ صغيرة تتحسس طريقها لتلامس الحياة، يسعون دائمًا لتعلم كل شيء، ومجابهة تلك الأحلام العالقة على الجبهة الأخرى من الحياة، أنعم الله عليهم بعدد من المواهب. هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ...
كوبري قرية "ميت نما" أو كما يسميه البعض "كوبري الموت"، اشتهر هذا الكوبري بأجزائه الحديدية المدببة التي كانت ولا زالت تتسبب في إصابات بالغة للشباب الذين يجلسون على أبواب القطارات هربًا من التزاحم ...